Стало известно о разрешении подключения F-35 к сети Су-30МКИ

Политика как она есть

В настоящее время F-35 и Су-57Э конкурируют за индийский рынок, однако вряд ли американским истребителям будет разрешено подключаться к сетям с российскими самолетами, составляющими основу Военно-воздушных сил (ВВС) Индии.