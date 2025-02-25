Стало известно о разрешении подключения F-35 к сети Су-30МКИ

В настоящее время F-35 и Су-57Э конкурируют за индийский рынок, однако вряд ли американским истребителям будет разрешено подключаться к сетям с российскими самолетами, составляющими основу Военно-воздушных сил (ВВС) Индии.
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