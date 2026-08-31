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Сотрудники Госавтоинспекции выявили иностранного гражданина, незаконно прибывающего на территории Российской Федерации

 Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Ивановской области в районе села Ново‑Талицы в целях проверки документов остановили грузовой фургон.

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