AFP: украинские боевики приготовились к худшему после слов Залужного

REUTERS/Stringer Украинские боевики пожаловались на тяжелую ситуацию на фронте и спрогнозировали свое поражение после того, как главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал неудачи со своей стороны, передает AFP.
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