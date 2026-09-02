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Нью-Йорк оживил Медведева. Сильнейший российский теннисист прошел два круга на US Open-2026. Его почин уже поддержала Диана Шнайдер, остальных еще ждем...

Нью-Йорк оживил Медведева. Сильнейший российский теннисист прошел два круга на US Open-2026. Его почин уже поддержала Диана Шнайдер, остальных еще ждем...

ТЕННИС. Серия «Большой шлем» На заключительном в этом сезоне турнире серии «Большой шлем» из-за непогоды затянулись матчи первого круга в одиночном разряде.

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