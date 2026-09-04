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Антифашист

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Украина атаковала Сочи и Сириус. В Белгородской области погибли 5 мирных россиян

Украина атаковала Сочи и Сириус. В Белгородской области погибли 5 мирных россиян

Прошедшей ночью силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 490 украинских беспилотников самолётного типа.

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