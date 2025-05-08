Энциклопедия Те...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Энциклопедия Техники

449 подписчиков

Чёрные дыры — самые загадочные объекты Вселенной: как они образуются, какие бывают и почему не опасны для Земли

Чёрные дыры — самые загадочные объекты Вселенной: как они образуются, какие бывают и почему не опасны для Земли

﻿﻿Черная дыра в представлении художника. Черная дыра — это место в космосе, где гравитационное притяжение настолько сильно, что даже свет не может вырваться наружу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх