Чёрные дыры — самые загадочные объекты Вселенной: как они образуются, какие бывают и почему не опасны для Земли

Черная дыра в представлении художника. Черная дыра — это место в космосе, где гравитационное притяжение настолько сильно, что даже свет не может вырваться наружу.
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