На Алтае за год снизились предлагаемые зарплаты учителям – единственный в Сибири

В крае снизились сразу верхняя и нижняя границы "зарплатной вилки" для педагогов В Алтайском крае и Республике Алтай предлагают наиболее низкие зарплаты среди регионов Сибири, выяснили эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.