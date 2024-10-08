На Алтае за год снизились предлагаемые зарплаты учителям – единственный в Сибири

В крае снизились сразу верхняя и нижняя границы "зарплатной вилки" для педагогов В Алтайском крае и Республике Алтай предлагают наиболее низкие зарплаты среди регионов Сибири, выяснили эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.
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