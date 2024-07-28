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Доцент Нижегородского госуниверситета Горячева: при раке может измениться голос

Доцент Нижегородского госуниверситета Горячева: при раке может измениться голос

Признаки рака полости рта можно заметить ещё на ранней стадии.Одним из таких признаков может быть изменение голоса.

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