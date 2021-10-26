Мировое обозрение

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Источник: Герофарм подписала соглашение о регистрации российских инсулинов в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 октября. /ТАСС/. Российская фармацевтическая компания "Герофарм" и бразильский фармпроизводитель Uniao Quimica подписали соглашение о регистрации отечественных инсулинов в Бразилии.

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