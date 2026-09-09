Nasdaq 100 (NQ) Expanded Flat Near Completion Before Downside E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! Elliottwave-Forecast The short‑term Elliott Wave outlook for the Nasdaq 100 (NQ) indicates that the rally from the July 30 low concluded in wave 1 at 30,352.
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