В Думе предложили ограничить рост цен на цветы в преддверии праздников

Председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов направил в Федеральную антимонопольную службу обращение, в котором предложил законодательно ограничить цены на цветы в преддверии и в дни праздников, включая 8 Марта.
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