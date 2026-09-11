Бесогоны как они есть. Да уж, умеет Никита удивить. И не всегда приятно.

Когда вы будете в очередной раз смотреть Никиту Сергеевича Михалкова и очаровываться его удивительно сакральным патриотизмом и крепкою верой на экране, постарайтесь немного сдержать эмоции и чуть тише кричать от восторга.
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Тутта Ларсен скромный и культурный человек? Прочитайте ее "имя фамилию" задом наперед!
Да всем уже давно всё понятно, что Михалков колеблется вместе с линией партии, а Богомолова на работу взял потому, что Гарант у его жены отца работал в Питере. У папы лошади Ксю если кто не понял.
Вот почему каждую передачу Бесогона Михалков заканчивает пропагандой алкоголизма..
Ни капельки не удивилась...