Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 823 подписчика

Бесогоны как они есть. Да уж, умеет Никита удивить. И не всегда приятно.

Бесогоны как они есть. Да уж, умеет Никита удивить. И не всегда приятно.

Когда вы будете в очередной раз смотреть Никиту Сергеевича Михалкова и очаровываться его удивительно сакральным патриотизмом и крепкою верой на экране, постарайтесь немного сдержать эмоции и чуть тише кричать от восторга.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэмизменено

Да всем уже давно всё понятно, что Михалков колеблется вместе с линией партии, а Богомолова на работу взял потому, что Гарант у его жены отца работал в Питере. У папы лошади Ксю если кто не понял.