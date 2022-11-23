Любопытности и невероятности

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  • Валерий Шаронов
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  • Степан Капуста
    Лукавые манипуляции трактовкой минувших событий. Обыватель уже простил и забыл, в надежде застыв... Ждём "продолжения..."Поход через Альп...
  • testorrZ
    Смешные 9 пунктов))) Если уж в них упоминается военное вмешательство и тайное убийство, то все 9 можно заменить одним...Максимальная Боль...

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