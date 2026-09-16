Соскин: скандалом вокруг Кравченко Зеленский сорвал планы по помощи от ЕС

Владимир Зеленский спровоцировал скандал с отставкой генпрокурора Украины Руслана Кравченко и тем самым сорвал планы по получению финансовой помощи от Евросоюза, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
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