Балдуин Прокаженный: юный король, рассыпавшийся по частям

Тайная доктринаПолитикаБалдуин Прокаженный: юный король, рассыпавшийся по частямБалдуин Прокаженный: юный король, рассыпавшийся по частям Святая земля на несколько веков стала оплотом крестоносцев.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновКАК ЛИЧНЫЙ ГОРОД РОКФЕЛЛЕРА мутировал в Amazon ДЖЕФФА БЕЗОСА. ПРАКТИКА ЗАГОВОРА. В начале ХХ века весь американский городок Ладлоу принадлежал Джону Рокфеллеру и его «Компании топлива и железа Колорадо». Тысячи шахтеров-угольщиков, среди которых были и дети, работали за гроши, которые в основном возвращались в сейфы Рокфеллеров: их семьи ютились в бараках, построенных компанией, и покупали продукты в её магазинах. Работа на шахтах была адская, да и никакой охраны труда у Рокфеллеров не было. Но при чем тут Amazon? Дело в том, что история городка Ладлоу продолжается и в наши дни. Джефф Безос, основатель Amazon Inc, придумал ещё более изворотливую схему для манипуляции своими сотрудниками. Об этом мы сегодня и поговорим. https://www.facebook.com/bitbon.investor/videos/3014464702164826 https://www.youtube.com/watch?v=tvvVtwzDDGMКомментировать
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