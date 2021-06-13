Тайная доктрина

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Балдуин Прокаженный: юный король, рассыпавшийся по частям

Балдуин Прокаженный: юный король, рассыпавшийся по частям

Балдуин Прокаженный: юный король, рассыпавшийся по частям Святая земля на несколько веков стала оплотом крестоносцев.

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Юрий Ильинов
КАК ЛИЧНЫЙ ГОРОД РОКФЕЛЛЕРА мутировал в Amazon ДЖЕФФА БЕЗОСА. ПРАКТИКА ЗАГОВОРА. В начале ХХ века весь американский городок Ладлоу принадлежал Джону Рокфеллеру и его «Компании топлива и железа Колорадо». Тысячи шахтеров-угольщиков, среди которых были и дети, работали за гроши, которые в основном возвращались в сейфы Рокфеллеров: их семьи ютились в бараках, построенных компанией, и покупали продукты в её магазинах. Работа на шахтах была адская, да и никакой охраны труда у Рокфеллеров не было. Но при чем тут Amazon? Дело в том, что история городка Ладлоу продолжается и в наши дни. Джефф Безос, основатель Amazon Inc, придумал ещё более изворотливую схему для манипуляции своими сотрудниками. Об этом мы сегодня и поговорим. https://www.facebook.com/bitbon.investor/videos/3014464702164826 https://www.youtube.com/watch?v=tvvVtwzDDGM

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