Аргументы недели

98 614 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Петров
    посол Норвегии, соответственно, будет шарахаться по коридорам посольства по звуки эха своих шаговПосольство России...
  • nyha
    надо конфетами начинять...Рогозин: войска У...
  • Зоя Копань
    И премия Нобеля уже давно себя  обнулила, Нобель в гробу переворачивается!Пушков назвал «по...

В одном из населенных пунктов Крыма упали обломки сбитой у Феодосии украинской ракеты

В одном из населенных пунктов Крыма упали обломки сбитой у Феодосии украинской ракеты

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил днем в субботу, 8 апреля, что обломки сбитой системами противовоздушной обороны у Феодосии украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов республики.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх