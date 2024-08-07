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Царьград

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"Путин явно злой": Подоляка "поспорил" с Герасимовым об успехах ВС России под Курском – кому предсказали проблемы?

"Путин явно злой": Подоляка "поспорил" с Герасимовым об успехах ВС России под Курском – кому предсказали проблемы?

Президент России Владимир Путин заслушал доклад Валерия Герасимова о ситуации в Курской области. Отрывок был опубликован на сайте Кремля.

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