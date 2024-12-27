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Экипажи российских самолетов обучат борьбе с авиаугрозами

Экипажи российских самолетов обучат борьбе с авиаугрозами

Российские экипажи авиакомпаний и специалисты аэропортов будут обучены борьбе с авиаугрозами. Соответствующую новую программу транспортной безопасности в гражданской авиации внедрит Минтранс России, сообщают «Известия».

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