Умер актер из фильма "Эйс Вентура" Джон Каподис

TASS/Mary Evans/AF Archive/Paramount. На 84-м году жизни скончался американский актер Джон Каподис, известный по ролям в сериале "Главный госпиталь" и культовой комедии "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", сообщили в издании The Hollywood Reporter.
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