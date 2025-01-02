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Умер актер из фильма "Эйс Вентура" Джон Каподис

Умер актер из фильма "Эйс Вентура" Джон Каподис

TASS/Mary Evans/AF Archive/Paramount. На 84-м году жизни скончался американский актер Джон Каподис, известный по ролям в сериале "Главный госпиталь" и культовой комедии "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", сообщили в издании The Hollywood Reporter.

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