Станция "судного дня" сказала "хрюкостяг". Это совпало с плохой новостью для Киева

УВБ-76, известная также как станция "судного дня", сказала "хрюкостяг", и это совпало с плохой новостью для Киева: Путин шутил, но как известно, за его шутками порой скрываются весьма серьёзные намерения.
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