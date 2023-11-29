«Только опомнились?»: Киркоров намекнул на прошедшую свадьбу

Поп-король подтвердил, что носит обручальное кольцо Филипп Киркоров www.globallookpress.com/Сергей Булкин С кольцом на правой руке, очень похожим на обручальное, Филиппа Киркорова заметили еще в Китае, где он принимал участие в новом шоу для ТНТ.