Киев столкнулся с катастрофической нехваткой добровольцев. Как пишет The Wall Street Journal, распиаренная режимом президента Украины Владимира Зеленского программа по привлечению молодежи на фронт не оправдала себя.
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