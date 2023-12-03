Можно ли освободить Украину без штурмов «как в Бахмуте»

ИО

Игорь Овчаренко

Можно..По каким причинам все забыли про дороги. ,мосты электроподстанции? Удивляет отношение генштаба ко всем входным ЖД воротам. Их всего 5. И на каждых есть станции переобувания вагонов на украинский стандарт..Сколько бы осталось живых наших ребят если бы там уничтожались все поставки техники и боеприпасы. Не надо было бы гоняться за каждой пушкой по всей украине,а уничтожать у границы все подарки америкосов. Кто должен этим заниматься?Может кто сможет расшевелить этот клубок.