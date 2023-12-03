Одним из самых опасных и упорно исподволь насаждаемых враждебной пропагандой мифов вокруг СВО является то, что Украину якобы нельзя полностью освободить без неприемлемых потерь для России.
Можно ли освободить Украину без штурмов «как в Бахмуте»
Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Можно..По каким причинам все забыли про дороги. ,мосты электроподстанции? Удивляет отношение генштаба ко всем входным ЖД воротам. Их всего 5. И на каждых есть станции переобувания вагонов на украинский стандарт..Сколько бы осталось живых наших ребят если бы там уничтожались все поставки техники и боеприпасы. Не надо было бы гоняться за каждой пушкой по всей украине,а уничтожать у границы все подарки америкосов. Кто должен этим заниматься?Может кто сможет расшевелить этот клубок.
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15 час.
zygmund nedialkow
Политика и население это разные понятия.
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9 час.
zn
zygmund nedialkow
Есть ещё биологическая война, политики знают и ничего не делают, пример ковид.
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9 час.
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