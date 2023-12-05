Новый премьер Словакии отказал Украине в поставках оружия

Недавно избранный премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам телефонного разговора с премьером Украины Шмыгалем отказал киевскому режиму в поставках оружия и боеприпасов, заявив, что Братислава не верит в военное решение конфликта.
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