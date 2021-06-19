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Губит щитовидную железу: Мясников назвал опасным популярное лекарство

Он рассказал о негативных свойствах препарата, популярного в России еще с советских времен.Телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности «Амиодарона» — популярного с советских времен препарата, обладающего антиаритмическим действием.

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