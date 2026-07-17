🧀Летняя веранда «Сыроварни» Аркадия Новикова в Омске практически готова к открытию. В здании (заведение расположится на Гагарина, неподалеку от мэрии) завершают ремонт.
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🧀Летняя веранда «Сыроварни» Аркадия Новикова в Омске практически готова к открытию. В здании (заведение расположится на Гагарина, неподалеку от мэрии) завершают ремонт.
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