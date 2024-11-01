Очень редкий военный указ русского императора продан на европейском аукционе. Документ похитили из архива в Москве

Во Франции на аукционе продали «очень редкий военный указ» русского императора Петра II. За неделю до этого Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА) публично сообщил о краже документа, который неизвестные заменили муляжом.
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