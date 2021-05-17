На форуме «Армия-2021» в Улан-Удэ впервые продемонстрируют новейший бронеавтомобиль «Тайфун»

На форуме «Армия-2021» в Улан-Удэ впервые продемонстрируют новейший бронеавтомобиль «Тайфун»

Посетители смогут ознакомиться с техническими характеристиками новейшего бронеавтомобиля, возможностями в преодолении сложных участков дороги и его предназначение&nbsp;.

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