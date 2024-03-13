В Тверской области водитель грузовика пытался припарковаться и протаранил Камаз

Утром 12 марта в Бологовском округе произошло серьезное ДТП. По данным региональной Госавтоинспекции, на 350 километре трассы М-11 водитель автомобиля Фольксваген Крафтер, который ехал по крайней правой полосе, при заезде на стоянку не справился с управлением и врезался в припаркованный Камаз.