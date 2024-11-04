День Якова 5 ноября 2024 года посвящён покровителю мужской работы апостолу Иакову Валерия БрыжаченкоВ день Якова, 5 ноября 2024 года, традиции требуют от мужчин заниматься ремонтом конской сбруи и плотницкими работами.