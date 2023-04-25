«Коммерсант»: спрос на визы в страны Шенгенского соглашения вырос

Число отказов в выдаче шенгенской визы россиянам увеличилось почти на 20%. Желание жителей России попасть в страны соглашения тем временем начинает возвращаться, отметила замруководителя миграционно-визового отдела Continent Express Юлия Отвагина.
Число отказов в выдаче шенгенской визы россиянам увеличилось почти на 20%. Желание жителей России попасть в страны соглашения тем временем начинает возвращаться, отметила замруководителя миграционно-визового отдела Continent Express Юлия Отвагина.
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