360

162 314 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владислав Гуренович
    после этого политики предадут Россию, и будет тот же самый развал СССР, только теперь России. Этого не желаем. Нельзя...Фракция СРЗП пред...
  • Владислав Гуренович
    нет, они пойдут на сделки с иностранцами, и будет такой же развал СССР, только Россия.Фракция СРЗП пред...
  • Иван Щукин
    Давно это надо сделать и глядишь сколько прохиндеев слиняют оттуда, а останутся только те кто действительно радеет за...Фракция СРЗП пред...

«Коммерсант»: спрос на визы в страны Шенгенского соглашения вырос

«Коммерсант»: спрос на визы в страны Шенгенского соглашения вырос

Число отказов в выдаче шенгенской визы россиянам увеличилось почти на 20%. Желание жителей России попасть в страны соглашения тем временем начинает возвращаться, отметила замруководителя миграционно-визового отдела Continent Express Юлия Отвагина.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх