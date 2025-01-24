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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Внимание!!! Акция "Подарок солдату"

Внимание!!! Акция "Подарок солдату"!!! ГБУ СО «Новоаннинский ЦСОН» объявляет сбор гуманитарной помощи для наших Героев, которые защищают нашу страну в зоне специальной военной операции.

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