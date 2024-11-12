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Глава госпиталя Вишневского Есипов: антибиотики стали работать с большим трудом

Глава госпиталя Вишневского Есипов: антибиотики стали работать с большим трудом

Самые серьезные осложнения после боевых травм – это сепсис и септический шок. Все чаще антибиотики в этих случаях не работают, тогда для лечения бойцов СВО используют бактериофаги (вирусы, убивающие бактерии).

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