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Новые сувениры для повседневной жизни появились на сайте «Миллион призов»

Новые сувениры для повседневной жизни появились на сайте «Миллион призов»

На витрине сайта городской программы лояльности «Миллион призов» появились полезные сувениры. В числе новинок — эргономичная массажная подушка, точные кухонные весы и электрическая мельница для специй.

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