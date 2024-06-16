Викторина «K-pop»

Что такое квизы? Это весёлые командные игры, которые проходят в уютных барах и ресторанах города. В борьбе за главный приз участникам необходимо правильно ответить на множество тематических вопросов, опередив соперников.
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