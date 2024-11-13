Заксобрание Петербурга приняло во втором чтении законопроект об осенней корректировке бюджета 2024 года

Она предполагает увеличение расходов более чем на 60 миллиардов рублей Во время второго чтения Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило законопроект об осенней корректировке бюджета на 2024 год.
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