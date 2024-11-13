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Петербургский дневник

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Заксобрание Петербурга приняло во втором чтении законопроект об осенней корректировке бюджета 2024 года

Заксобрание Петербурга приняло во втором чтении законопроект об осенней корректировке бюджета 2024 года

Она предполагает увеличение расходов более чем на 60 миллиардов рублей Во время второго чтения Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило законопроект об осенней корректировке бюджета на 2024 год.

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