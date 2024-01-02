Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила о провале планов Запада по Украине. По словам главы литовского правительства, Незалежной не удалось достичь того результата в конфликте с Россий, на который рассчитывали западные страны.
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