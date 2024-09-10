Маск предупредил, что настоящие выборы в США закончатся с поражением Трампа

Гражданам США больше не видать настоящих выборов в случае поражения Дональда Трампа. Победившая Демократическая партия создаст в Штатах однопартийное государство за счет мигрантов, предупредил бизнесмен Илон Маск.
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