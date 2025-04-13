Дети Овечкина поздравили отца с рекордом — поклонники рыдали

Сергею и Илье помогала мама, Анастасия Шубская. Александр Овечкин и Анастасия Шубская с сыновьями соцсетиНесколько дней назад хоккеист Александр Овечкин побил «вечный» рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, забив 895-ю шайбу.
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