Уже 24 октября на «Кургане» трудовые коллективы Карелии выйдут на старт второго этапа Спартакиады! Впереди — 3 километра по пересечённой местности и 17 препятствий! Публикуем программу соревнований! Сохраняйте, изучайте и передавайте своим командам.