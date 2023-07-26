В России опять дорожает гречка: что происходит? Владислав ВислСогласно информации от издания Forbes, оптовые цены на гречневую крупу с апреля 2022 года снизились с 93 000 рублей за тонну до 41 000 рублей, однако начали расти снова в июле 2023 года.