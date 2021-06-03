В Ульяновске полицейские пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в краже с градообразующего предприятия

В результате проведенного комплекса оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Ульяновской области при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии региона пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении автозапчастей и комплектующих с территории крупного производственного предприятия.