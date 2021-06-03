Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    А Наркому Обороны СССР возложили?Заместитель Минис...
  • Konstantin Петров
    Это те, кто не смог найти достойную работу на гражданке. Так же валом валят в Полицию и ФСИН. Там хотя бы кормят и пе...С начала 2021 год...
  • Николай
    Стыды, АКАДЕМИЯ - прапорщиков выпускает!????????????????? Хотя, в этой академии, времён СССР, майоры и п/п-ки перемен...В Филиале Военной...

В Ульяновске полицейские пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в краже с градообразующего предприятия

В Ульяновске полицейские пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в краже с градообразующего предприятия

В результате проведенного комплекса оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Ульяновской области при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии региона пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении автозапчастей и комплектующих с территории крупного производственного предприятия.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх