В Ульяновске полицейские пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в краже с градообразующего предприятия

В результате проведенного комплекса оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Ульяновской области при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии региона пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении автозапчастей и комплектующих с территории крупного производственного предприятия.
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