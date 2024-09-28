Названы крупнейшие региональные парки «китайцев»

На долю китайских машин приходится 3,6 процентов всего российского парка легковых автомобилей. По данным маркетингового агентства НАПИ, парк легковых китайских автомобилей по состоянию на 1 июля 2024 года насчитывает 1,9 миллиона штук.
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