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Царьград

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Фестиваль «Маркет Маркета» предлагает уникальные бренды и концерты

Фестиваль «Маркет Маркета» предлагает уникальные бренды и концерты

В клубе «Свобода» и на «УГМК-Арене» в ближайшее время пройдут уникальные мероприятия: театр танца exotic pole dance и фестиваль модных брендов, где можно найти уникальные товары и насладиться бесплатными концертами «О! Марго» и IOWA.

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