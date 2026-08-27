US Open. Квалификация. Финал. Фернли борется с Родионовым, Лайович – с Вонгом, Нисикори сыграет с Сакамото, Димитров прошел на отказе Виртанена

Григор Димитров вышел в основную сетку US Open на отказе Отто Виртанена. US Open Нью-Йорк, США 30 августа – 13 сентября 2026 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 108 000 000 долларов Открытые корты, хард Квалификация Финал Джейкоб Фернли (Великобритания) – Юрий Родионов (Австрия) Кристиан Гарин (Чили) – Тоби Сэмюэл (Великобритания) Артур Жеа (Франция) – Нишеш Басаваредди (США) Григор Димитров (Болгария) – Отто Виртанен (Финляндия) – отказ Виртанена Душан Лайович (Сербия) – Колман Вонг (Гонконг) Кеи Нисикори (Япония) – Рей Сакамото (Япония) Ллойд Харрис (ЮАР) – Пабло Льямас Руис (Испания).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Владимир Плющев: «Третьяк присутствует в Госдуме, больше ничего особенного он не делает. Ни разу не видел его на трибунах. То, что он делает, – кому-то это надо»
- Нидерланды – Германия: игроки БЕТСИТИ выбрали фаворита встречи Хави и Клоппа
- Кисляк о новой форме сборной России: «Мне очень нравится, она отражает наш самый главный символ – гимн нашей страны. Очень красивая, минималистичная»
Свежие комментарии