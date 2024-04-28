Алена Апина до предела возмущена что хиты «Комбинации» перепивают

Певица Алена Апина не понимает, как группе Russian Girls разрешают петь со сцены. Певица Алена Апина рассказала, что, едва услышав песни группы под названием Russian Girls, сразу же разобрала звучание и своего голоса в композициях, и другой солистки «Комбинации» Татьяны Ивановой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии