Алена Апина до предела возмущена что хиты «Комбинации» перепивают

Певица Алена Апина не понимает, как группе Russian Girls разрешают петь со сцены. Певица Алена Апина рассказала, что, едва услышав песни группы под названием Russian Girls, сразу же разобрала звучание и своего голоса в композициях, и другой солистки «Комбинации» Татьяны Ивановой.