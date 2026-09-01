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Аргументы недели

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Горит крупнейший оборонный завод Польши, производящий детали для украинских дронов

Горит крупнейший оборонный завод Польши, производящий детали для украинских дронов

Вчера на заводе WB Electronics в городе Скаржиско-Каменна, производящем комплектующие для беспилотников для польской и украинской армий, произошло возгорание.

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