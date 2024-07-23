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«Дом покосился, забор упал, участок зарос» Россияне рискуют потерять свои дачные участки. За что могут отобрать их землю?

«Дом покосился, забор упал, участок зарос» Россияне рискуют потерять свои дачные участки. За что могут отобрать их землю?

По статистике, 46 процентов россиян имеют дачные участки, а еще 21 процент хотели бы их приобрести. При этом примерно восьмая часть уже имеющихся не используется — дома покосились, участки заросли сорняком.

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