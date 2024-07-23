«Дом покосился, забор упал, участок зарос» Россияне рискуют потерять свои дачные участки. За что могут отобрать их землю?

По статистике, 46 процентов россиян имеют дачные участки, а еще 21 процент хотели бы их приобрести. При этом примерно восьмая часть уже имеющихся не используется — дома покосились, участки заросли сорняком.
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