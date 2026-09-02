С 1 сентября уведомления по НДФЛ и страховым взносам можно подавать сразу на весь год

С 1 сентября организации и ИП могут упростить отчётность: теперь уведомления об исчисленных суммах НДФЛ и страховых взносов разрешено подавать досрочно — на текущий и последующие месяцы года, если начисления стабильны, отметили в ИФНС.
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