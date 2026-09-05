Сафонов останется без трофея? Эксперты оценили шансы «ПСЖ» выиграть Лигу 1 после провала на старте сезона

В матче с «Монако» «ПСЖ» Матвея Сафонова потерпел первое поражение в текущем сезоне и потерял очки в третьем туре Лиги 1 подряд, повторив худший старт 19-летней давности.
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