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Сафонов останется без трофея? Эксперты оценили шансы «ПСЖ» выиграть Лигу 1 после провала на старте сезона

Сафонов останется без трофея? Эксперты оценили шансы «ПСЖ» выиграть Лигу 1 после провала на старте сезона

В матче с «Монако» «ПСЖ» Матвея Сафонова потерпел первое поражение в текущем сезоне и потерял очки в третьем туре Лиги 1 подряд, повторив худший старт 19-летней давности.

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